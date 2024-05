Schianto frontale. Gravissimo un anziano

Due feriti di cui uno in gravi condizioni nello scontro frontale fra due auto avvenuto ieri mattina verso le 10,15 sulla via Pisana a Montuolo. A scontrarsi sono state una Fiat 500 e una Opel Agila. In gravi condizioni l’automobilista di 85 anni, residente a Montuolo, che era alla guida della Opel: il 118 ha fatto intervenire anche l’elisoccorso Pegaso, che l’ha trasferito in codice rosso all’ospedale di Cisanello. Meno grave la donna al volante della Fiat 500, una 41enne residente a Pugnano, nel comune di San Giuliano Terme: è stata trasferita al pronto soccorso del San Luca con codice rosso per dinamica. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno collaborato con il personale del 118 per estrarre i feriti dalle auto e per la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti.

Gli accertamenti sull’incidente sono stati eseguiti dagli agenti della Polizia municipale di Lucca, intervenuti sul posto. E’ stato anche necessario chiudere temporaneamente la strada, con notevoli disagi per il traffico.

Secondo una prima ricostruzione, l’anziano alla guida della Opel Agila stava rientrando a casa dopo aver fatto acquisti nel vicino negozio di agraria quando si è scontrato con la Fiat 500 condotta dalla donna che procedeva in direzione di Lucca. Nello schianto frontale, l’Opel è stata sbalzata contro un muretto, mentre la Fiat è finita contro un palo dell’illuminazione pubblica sul lato opposto.

Appena ricevuta la segnalazione, la centrale del 118 ha inviato l’ambulanza della Croce Verde di Lucca e l’automedica, oltre all’elisoccorso Pegaso. La Polizia municipale ha intanto effettuato accertamenti anche sul tasso alcolemico, che nel caso della donna sarebbe risultato superiore ai limiti di legge.