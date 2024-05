"Scenari elettorali a Lucca: Capannori il più popoloso, Careggine il più piccolo con 3 candidati"

Un vero e proprio testacoda per numero di cittadini in vista delle prossime amministrative. Nella stessa tornata elettorale, infatti, troviamo il più popoloso comune della Lucchesia, escludendo il capoluogo, e anche il più “piccolo“. Svetta tra tutti i Comuni chiamati al voto i prossimi 8 e 9 giugno Capannori, con i suoi 46.542 abitanti, seguito a debita distanza da Barga, 9.976 abitanti e Borgo a Mozzano con 7.003. Andranno a compilare le schede anche i cinque territori meno popolosi di tutta la provincia. Ultimo in questa speciale classifica Careggine, con 549 cittadini, poi Fosciandora (591) e Fabbriche di Vergemoli (798). Tra i territori con meno di mille abitanti c’è anche Vagli Sotto che si ferma a 926.

Da sottolineare, però, che su 549 residenti a Careggine, sono ben 3

i candidati che si presentano per contendersi il posto.