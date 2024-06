Scegli quale “Queen“ essere. Kartos sposa l’arte di Lovari

Un evento celebrativo per la nuova linea "Queen" di Kartos ispira a quattro grandi donne. Torna a splendere il Giardino di Palazzo Guinigi, completamente restaurato, che oggi farà da cornice alla presentazione della nuova linea di prodotti di Kartos firmata dall’artista Sara Lovari. Questo evento, intitolato "Scegli quale Queen essere", rientra nella ventesima edizione di Lubica – Lucca Biennale Cartasia, il più grande evento mondiale dedicato all’arte, all’architettura e al design in carta.

La collezione "Queen", è stata presentata ieri mattina dalla direttrice di Lucca Biennale Cartasia Federica Moretti, insieme a Sara Lovari, Stefano Severi ad di Kartos, il direttore artistico della Biennale Emiliano Galigani e le rappresentanti delle associazioni beneficiarie. La linea trae ispirazione da quattro donne straordinarie del passato – Luisa, Isabella, Dorothy e Amelia – le cui vite hanno lasciato un segno indelebile nella storia. Sara Lovari, l’artista dietro questa linea, ha creato opere originali che rappresentano queste figure iconiche, trasformandole in prodotti di cartotecnica eleganti, ecosostenibili e profondamente rispettosi del mondo femminile.

"L’ispirazione per questo progetto nasce dalle donne – ha dichiarato Sara Lovari – per ritrovare il coraggio, l’unione, per seguire un sogno, non da soli, ma in gruppo. In coesione, quindi non solo al femminile, ma anche con tutto il resto".

La collezione interamente dedicata al mondo femminile, devolverà il 10% dell’incasso a quattro associazioni toscane: Pronto Donna, Nosotras, Frida e Non ti Scordar di Te. L’evento si articolerà in tre momenti distinti. Dalle 17.30 alle 19 nella sala adiacente al Giardino di Palazzo Guinigi, si terrà il workshop emozionale "Crea la tua Queen", condotto da Sara Lovari con la collaborazione di Laura Luja dell’associazione Nosotras di Firenze. Dalle 19 alle 20:45, il giornalista Marco Botti presenterà l’arte di Sara Lovari e modererà la discussione sulla nuova linea "Queen". L’evento si concluderà alle 21 con un networking musicale accompagnato da un quartetto d’archi femminile e un aperitivo. Questa serata offrirà l’opportunità di vedere da vicino le opere di Sara Lovari che hanno ispirato la collezione "Queen".

