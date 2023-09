Scatta l’appello a Lucca: “Spegnete luci e vetrine” per la Luminara

Quest’anno la Luminara vede la reintroduzione anche dei classici lumini a cera: 7.000 lumini a cera vengono infatti collocati sugli edifici che affacciano su via Fillungo e piazza San Martino, quindi nel cuore del tracciato della processione e 500 sono le fiaccole destinate alla facciata del Duomo, della Torre delle Ore, di San Michele e San Frediano e altri edifici pubblici di rilievo. Le altre strade continueranno invece ad essere illuminate da 13.000 lumini artificiali a led. Per far sì che la Luminara sia più efficace, l’amministrazione invita a spegnere le vetrine e le altre eventuali fonti luminose. L’amministrazione comunale fa appello ai partecipanti alla Luminara a rispettare le indicazioni che, all’ingresso in piazza San Martino, verranno loro date dal personale apposito. Questo sia per la sistemazione negli spazi previsti sia per intraprendere i percorsi di allontanamento dalla piazza secondo tre itinerari: via del Molinetto, piazza Antelminelli e via delle Trombe, piazza Antelminelli e via Arcivescovato.