Scatoloni abbandonati in Fillungo: "Spettacolo indecoroso"

Arrivano le critiche dell’assessore all’Ambiente Cristina Consani e del presidente di Sistema Ambiente Sandra Bianchi per quello che hanno descritto come l’"increscioso spettacolo" di via Fillungo, ieri mattina. Erano stati lasciati in disordine una serie notevole di scatole e scatoloni che per un certo periodo hanno ingombrato la strada e offerto un’immagine non certo edificante di Lucca ai cittadini e ai molti turisti presenti.

“Chi ha lasciato in quel modo quel cumulo di cartoni e scatole non ha osservato i concetti dell’ordinanza che regola il ritiro di questi materiali in centro storico, ma ha anche arrecato un danno al decoro urbano e a tutti gli sforzi che vengono compiuti per evitare tutto questo - spiegano - . Ricordiamo che il cartone deve essere lasciato all’esterno dell’esercizio commerciale, debitamente impilato per occupare meno spazio possibile. Ci auguriamo che si tratti di un fatto episodico, perché il perdurare di queste situazioni ci costringerebbe a prendere provvedimenti decisamente drastici nel prossimo futuro”.