"Scarsa sensibilità della Giunta di Gallicano per il Palio di San Jacopo"

"Un’amministrazione che ha a disposizione assessorato alla cultura, assessorato ai lavori pubblici e ufficio tecnico con forza lavoro connessa, la consulta giovanile e le associazioni di volontariato non riesce ad organizzare le due uscite dei carri per il Palio di San Jacopo".

Inizia così la nota del gruppo di opposizione consiliare “Uniti per Gallicano“ che attacca l’amministrazione Saisi per la scelta di esternalizzare l’organizzazione del Palio di San Jacopo dello scorso luglio. "Certamente è più comodo portare a spasso il ‘Follettone’ per riscuotere facili consensi che darsi da fare per organizzare le due serate di uscita dei carri per il Palio di luglio - proseguono - . Vorremmo ricordare che quando esisteva la tanto vituperata Pro Loco ai rioni veniva assegnata una somma pari a più del doppio di quella ottenuta quest’anno. La scarsa sensibilità della giunta nei confronti di questa manifestazione e la mancanza di rispetto verso coloro che con sacrificio e costante impegno sono gli artefici di questa bellissima manifestazione, la mancanza di un piano che permetta allo spettatore di godere dello spettacolo in comodità, il menefreghismo verso le necessità economiche rionali è sotto gli occhi di tutti".

Fio. Co.