Sara vola verso gli Europei di danza. Rappresenterà l’Italia al concorso

Come se avesse la maglia Azzurra. Rappresentare l’Italia in un contesto internazionale è sempre un elevatissimo onore. Sarà così anche per Sara Figuccia, 11 anni, porcarese, una determinazione ferrea e pure una bella quantità di talento, allieva della scuola “Armonia danza arte & movimento“ di Capannori diretta da Martina Grisafi, che da venerdì 3 novembre a domenica 5, sarà impegnata a Tarragona, in Spagna, per la finale del concorso europeo indetto dalla Confédération nationale de danse (Cnd).

Sara Figuccia rappresenterà l’Italia con un assolo di danza classica, preparato dall’insegnante Sara Vanelli, dopo aver superato a pieni voti le due selezioni di primavera. La prima, regionale, si è tenuta il 23 aprile al Teatro Goldoni di Livorno, quando la giovanissima danzatrice ha ottenuto il primo posto all’unanimità dalla giuria; la selezione seguente, nazionale, si è svolta invece al Teatro del Giglio di Lucca il 13 maggio e, per la ragazzina porcarese è stata una conferma del podio guadagnato, con primo premio e felicitazioni dalla giuria. "Il percorso artistico della piccola Sara - dicono il sindaco, Leonardo Fornaciari e la consigliera con delega allo Sport, Susy Rovai - porta il nome di Porcari in Europa. La danza richiede studio, dedizione, lavoro quotidiano, entusiasmo: qualità che definiscono bene anche la nostra comunità e la sua storia. Questo week-end tutto il paese farà il tifo per Sara: le auguriamo di fare del suo meglio senza dimenticare di divertirsi. I nostri complimenti alla scuola di danza, che ha saputo guidare Sara e le altre allieve nella ricerca delle proprie capacità espressive".

La scuola “Armonia danza arte & movimento“ rappresenterà l’Italia nella Penisola Iberica anche con altre allieve, che si esibiranno in coreografie di gruppo e in assoli di classica e moderna delle docenti Martina Grisafi e Sara Giorgetti. Sacrificio e impegno, ma l’importante è che per Sara ci sia anche il divertimento e che non pesi troppo la responsabilità di rappresentare l’Italia nella rassegna continentale.

Porcari è il paese dell’arte, la scuola “Pea“ è specializzata nella musica, conosciuta anche all’estero, anche la danza, in ogni sua disciplina, ha solide tradizioni.

Massimo Stefanini