Santa Zita per 5 giorni. Fiori, dolcetti e Unicef

Tutto pronto per l’appuntamento, attesissimo come sempre, con la Fiera di Santa Zita, tradizionale evento di primavera dedicato alla santa patrona di Lucca e incentrato sulla mostra mercato dei fiori che avrà come fulcro centrale piazza Anfiteatro. La manifestazione, organizzata come sempre da Confcommercio e dal suo Centro commerciale Città di Lucca, con i patrocini di Comune, Provincia e Camera di Commercio, si svolgerà su un arco di tempo di 5 giorni, da domani a domenica 28 aprile. Oltre alla mostra mercato, in programma numerose iniziative collaterali come i laboratori per bambini realizzati in collaborazione con Unicef. Fra gli eventi da segnalare, il consueto concorso inaugurale dedicato all’allestimento floreale più bello, in programma mercoledì 24. Immancabili poi i giardini floreali nelle aree limitrofe a piazza Anfiteatro e gli stand ambulanti con dolciumi tipici. Alla manifestazione prenderà parte in modo attivo come detto il comitato provinciale di Lucca di Unicef, presenza immancabile ormai con il proprio stand allestito ogni giorno in piazza Anfiteatro che dalle 11 alle 19 presenta le sue iniziative “Colora la tua pigotta - disegna l’amicizia” e la pesca di beneficenza per aiutare bambini e ragazzi a superare i momenti tristi delle guerra.

Ecco l’elenco degli espositori presenti alla fiera: Florservice “Cactus Lago Maggiore”, “Vivai della Camelia e Azalea” di Di Ricco Augusto, Az. Agricola Valerio Bertolacci, Soc. Agricola Carraia - Anffas, Serra di Monica di Del Carlo Monica, Vivaio “La Casina di Lorenzo”, La Terra dei Capsi, “Garden Paoli” - Az. Agricola Paoli Mauro, “Le Rose di Pinocchio” di Ezio Bonini, Flora Import Olanda, Rosellini Felice.