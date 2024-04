Santa Maria Assunta sarà restaurata

Nuovo look per due luoghi di fede. La facciata della Pieve di Santa Maria Assunta sarà completamente restaurata. La notizia arriva direttamente dal Ministero della Cultura che ha approvato il contributo richiesto dall’amministrazione comunale di Villa Basilica insieme alla Soprintendenza: un finanziamento da 280mila euro da spendere in tre anni che sarà utilizzato per intervenire sulla chiesa del capoluogo.

Soddisfazione nelle parole del vicesindaco Giordano Ballini: "Abbiamo lavorato insieme alla Soprintendenza per presentare un progetto esecutivo realizzabile. Il nostro impegno è stato ripagato dall’attenzione che il Ministero ci ha dato. Per questo ci tengo a ringraziare la Soprintendenza di Lucca, per il ruolo di ente appaltante che ricoprirà nella gestione del cantiere, e il Ministero, nella persona dell’Onorevole Riccardo Zucconi per la sensibilità dimostrata nell’accogliere le nostre richieste".

Altro restauro è quello della marginetta "Vergine Annunciata" a San Pietro a Marcigliano, sulle colline di Capannori. Sabato alle 11 inaugurazione dell’opera in via di Segromigno in Monte realizzata dagli studenti del Liceo Artistico Musicale " Passaglia" di Lucca, nell’ambito di un progetto di valorizzazione e di tutela delle marginette sul territorio, che vede attori il Comune di Capannori, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara e il liceo stesso. Interverranno al taglio del nastro il sindaco, Luca Menesini, il dirigente scolastico Francesco Feola e Ilaria Boncompagni della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa.

Massimo Stefanini