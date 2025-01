Sant’Antonio Abate, grande festa per la benedizione degli animali

Lucca, 20 gennaio 2025 – Tanta gente ieri pomeriggio nella chiesa di San Pietro Somaldi per l’undicesima edizione della benedizione degli animali nella ricorrenza di Sant’Antonio Abate. Oltre 120 animali si sono presentati con i lori padroni per ricevere la benedizione da parte dell’arcivescovo di Lucca, Paolo Giulietti. Una grande predominanza di cani, di ogni razza e taglia, ma anche simpaticissimi meticci, ma non sono mancati gatti, furetti e, per la prima volta in undici anni, anche due cavalli.

Lucca, festa per la benedizione degli animali (foto Alcide)

La benedizione degli animali è stata riportata a Lucca, dopo anni di assenza, da Anpana (associazione nazionale protezione animali natura ambiente), che ha voluto ripristinare questa tradizione nella ricorrenza di Sant’Antonio Abate, protettore degli animali. Questa tradizione, negli anni passati, era, infatti, legata al mondo rurale quando, nelle parrocchie di campagna e nelle pievi si benedicevano gli animali da reddito come auspicio di buona produttività. Col passare del tempo, poi, la benedizione si è estesa anche a cani, gatti e altri animali da compagnia; segno di una sempre maggiore integrazione del rapporto uomo-animali.

Lucca, festa per la benedizione degli animali. C'erano anche dei cavalli (foto Alcide)

L’iniziativa in San Pietro Somaldi è stata realizzata in collaborazione con l’arcidiocesi di Lucca ed il rito è stato officiato dall’Arcivescovo, monsignor Paolo Giulietti. Era presente anche l’assessore all’ambiente e alle politiche animali Cristina Consani in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale. A tutti i partecipanti, in ricordo, è stato rilasciato, da Anpana Lucca, un attestato di partecipazione.