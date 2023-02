“Sanità malata, più posti letto al San Luca“

La sanità è malata, e la cura? Ognuno ha la sua ricetta, quella del consigliere comunale delegato alla sanità, anche medico del Pronto Soccorso del San Luca, Alessandro Di Vito, è presto detta. “La sanità è non curata perché nessuno vuole impegnarsi a riprendere la questione della centralizzazione del Sistema Sanitario e ribadire i principi della Legge 88378 nel rispetto dell’articolo 32 della Costituzione: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”“. “È lo Stato – sottolinea Di Vito –che si è fatto carico della salute e lo Stato deve ribadire in qualsiasi sede che la privatizzazione della salute non può essere fatta. Questo non vuol dire chiudere con il privato con il quale si possono portare avanti convenzioni e partenariati laddove sussistano le garanzie di qualità, in un ottica di collaborazione e non di sostituzione dello Stato“. “Ecco che saltano alla mente due servizi appaltati ai Privati che dovrebbero ritornare all’interno dei Servizi Pubblici essenziali – entra nello specifico – : il Centro Unico di prenotazione (C.U.P.) e il Servizio interno dei trasporto malati, servizio quest’ultimo che ha visto nel corso degli anni, nella nostra realtà, modificare negativamente i...