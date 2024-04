Sabato 11 maggio alle 17 all’Antica Trattoria "Stefani - da Benedetto" in via del Borgo n.55 a San Lorenzo a Vaccoli, le associazioni culturali "Movimento Monarchici" e "Club Reale Italiano" e il circolo monarchico "Dante Alighieri Patto per la Patria" – che fanno parte della Federazione Monarchica Corona d’Italia – presentano l’incontro "Sanità - Economia del mare beni culturali e cultura sociale". Interverranno il professore e architetto "Giancarlo Affatato (manager sanitario, coordinatore nazionale "Futuro Italia - Democrazia è libertà") che parlerà di "Sanità nel prossimo quinquennio". Insieme a lui Antonio Fulvi, giornalista e scrittore, l’avvocato Maurizio Zerini (Presidente nazionale Unione Cattolica Artisti Italiani). Saranno presenti Andrea Spettoli (Presidente nazionale "Club Reale Italiano"), il professor Mariano Torre (Presidente onorario "Club Reale Italiano") e il dottor Giovanni Flamma (Presidente Circolo Monarchico "Dante Alighieri - Patto per la Patria"). A coordinare i lavori Mauro Mazzoni (nella foto), presidente nazionale associazione culturale movimento monarchici. Ingresso libero.

Cristiano Consorti