San Romano ‘batte‘ Lucca. E’ l’inizio della guerra per Geal

San Romano in Garfagnana batte Lucca: ecco il clamoroso esito della riunione della Conferenza Territoriale numero 1 in materia idrica che riunisce la quasi totalità dei comuni delle province di Lucca e di Massa che erano chiamati a sostituire uno dei membri all’interno dell’Autorità Idrica della Toscana. A spuntarla, non senza evidente clamore, è stato il sindaco di San Romano in Garfagnana, Raffaella Mariani (Pd) che si è imposta con 7 voti contro 4 sul primo cittadino di Lucca, Mario Pardini.

Un voto che serviva a sostituire il rappresentante di Viareggio, dimessosi in polemica, e che in molti si immaginavano potesse finire per vedere premiato Pardini che, ironia della sorte, è anche presidente della Conferenza. Niente da fare, invece, visto che con ogni probabilità sono scattate valutazioni di schieramento, con i comuni che fanno parte della Conferenza in gran parte di centrosinistra. Erano solo in quattro, anzi in tre, i rappresentanti dei comuni eleggibili: Lucca, Camaiore e appunto San Romano in Garfagnana, visto che il quarto, Viareggio, era dimissionario e l’esito rischia di suonare con un campanello di allarme sia in vista della possibile consultazione provinciale, dove Pardini potrebbe correre per il centrodestra, sia per i futuri rapporti interno alla complessa vicenda dell’acqua, visto che Geal, a maggioranza di proprietà del Comune di Lucca è indirizzata verso la fine del proprio percorso autonomo e Palazzo Orsetti, qualora non vi sia deroghe, dovrà scegliere dove far confluire la gestione lucchese dell’acqua: presumibilmente in Gaia (che guarda alla costa) o in Acque (che gravita intorno alla zona fiorentina e non solo).

Che il voto di sicuro possa produrre strascichi è lo stesso sindaco Pardini a dichiararlo: "Come presidente ho convocato la Conferenza Territoriale, la logica e il buonsenso avrebbero voluto che al posto di Viareggio, senza nulla togliere a San Romano in Garfagnana, venisse scelto il capoluogo. E invece non è stato così. A questo punto, visto che alcuni dei comuni che fanno parte di Gaia hanno votato contro Lucca, questo potrebbe pesare sulle valutazioni che riguarderanno Geal".

Se non è una dichiarazione di guerra, poco ci manca. Per la cronaca, la scelta di Mariani dovrà essere ratificata dall’Autorità Idrica della Toscana, ma è praticamente una formalità. Il dado è tratto, i riflessi ancora da capire del tutto.

Fabrizio Vincenti