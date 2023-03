San Michele, fase uno Installati 12 sensori in vista dell’avvio dei lavori di restauro

di Paolo Mandoli Entra nel vivo la fase di studi e di indagini sulla chiesa e il campanile di San Michele. Annunciato già due anni fa, il progetto di restauro viene infatti preceduto da questo approccio innovativo, unico nel suo genere negli edifici sacri della città di Lucca. Si punta infatti alla piena conoscenza, che è diventata la parola chiave di questa fase, con la convinzione che per mettere in opera un intervento efficace e rispettoso della storia sociale e architettonica dell’edificio sia necessario operare anzitutto una diagnosi in senso ampio. Per questo già da mercoledì si sono visti in azione i professionisti incaricati degli studi. Tra l’altro si tratta di un progetto importante accolto come impegno istituzionale da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca guidata dal presidente Marcello Bertocchini. Con una gru sono stati collocati ben 12 sensori, di cui otto sul lato sud e quattro sul lato ovest del campanile, ovvero sui due prospetti visibili dalla piazza. "Questo intervento - spiega l’architetto Marco Mei - fa parte di quanto venne annunciato nel luglio 2021. Prima di procedere con il vero e proprio restauro la parrocchia del centro storico ha incaricato un gruppo multidisciplinare con architetti, ingegneri e professionisti...