San Giusto . Parte il recupero del centro

Diventa realtà il recupero architettonico del centro storico di San Giusto di Compito. Tutto ciò grazie alle risorse del PNRR, nella tranche della cosiddetta "Rigenerazione Urbana". Il Comune di Capannori è stato capace di attrarre diversi finanziamenti europei per il territorio. Approvato nei giorni scorsi il progetto esecutivo che prevede il recupero e la valorizzazione, anche ai fini turistici, della zona e la sua definitiva messa in sicurezza. L’investimento sarà di 350 mila euro, 346 mila per la precisione, di cui 300 mila arriveranno dal filone "Next Generation" assegnati con decreto del Ministero dell’Interno e 46 mila con risorse proprie. L’opera sarà realizzata in parte su aree in proprietà del Comune di Capannori e in parte su aree private in ordine alle quali è in atto regolare procedura espropriativa, la cui conclusione è stimata per il mese di febbraio 2025. Poi partirà la procedura di appalto con l’iter previsto. Si tratta di un duplice obiettivo per il Municipio di piazza Moro, che coniuga il decoro e la restituzione alla sua bellezza del centro, con la sicurezza degli edifici. L’area è molto apprezzata, visto che ospita uno degli eventi caratterizzanti per Capannori, la mostra delle camelie che ogni anno richiama decine di migliaia di visitatori ad ogni appuntamento, molti dall’estero. Il camelieto è ormai una eccellenza, con oltre mille cultivar, vale a dire specie diverse di questo fiore, apprezzatissimo anche nel Nord Europa e che ha legami storici e botanici con il Giappone. Un nuovo centro sarà un bel biglietto da visita. Ma.Ste.