San Francesco senza mercatini. Il ”sollievo” dei commercianti

Sembra arrivato a una conclusione il botta e risposta per il mercato in piazza San Francesco. La decisione degli ambulanti di non partecipare al mercato natalizio nella piazza ha suscitato reazioni contrastanti. Da un lato, gli ambulanti hanno sempre lamentato difficoltà logistiche e commerciali di un luogo percepito come decentrata; dall’altro i commercianti della piazza, dopo mesi di tentativi di dialogo, si dicono sollevati dalla conclusione di una vicenda che rischiava di generare ulteriori tensioni.

"Abbiamo cercato più volte di interagire con gli ambulanti, proponendo idee per collaborare e trovare un punto d’incontro. Purtroppo, non c’è mai stata apertura da parte loro - racconta Silvia Petroni del negozio Les Tricot - Siamo una realtà che ha compiuto da poco 25 anni, quindi sappiamo chi sono i nostri clienti e cosa cercano da noi. La mancata partecipazione, può essere un’opportunità per mantenere la serenità e il decoro di una piazza che sta molto a cuore a noi". Anche Mara Sprangaro della boutique Maraviglie, condivide la posizione. "Questa piazza ha una sua identità. Volevamo dialogare per creare qualcosa di positivo per tutti, ma non è stato possibile. Adesso possiamo concentrarci sul nostro lavoro e sui nostri clienti che ci scelgono ogni giorno, senza dover pensare all’organizzazione e l’inclusione che stavamo progettando. Continueremo a mantenere le nostre tradizioni, di una piazza che non è secondaria a nessuno". Stefano De Ranieri titolare del ristorante Mecenate un locale storico della zona da oltre 25 anni, sottolinea: "Abbiamo investito anni per rendere Piazza San Francesco un luogo accogliente e attrattivo. Non vogliamo che venga vista come una soluzione di ripiego. Abbiamo fatto di tutto per amalgamare il mercato alla nostra comunità e abbiamo trovato solo un muro. Ci spiace che non ritengano la piazza all’altezza, continueremo a mettere in moto tutti i progetti che abbiamo in mente anche senza di loro, tra cui qualche piccolo evento con gli altri ristoratori per le domeniche di dicembre".

Rebecca Graziano