San Francesco, ma non solo. Se parliamo di cultura, il 2023 della Fondazione si identifica non solo con il programma di eventi prodotti dall’Ente ha celebrato il decennale dalla riapertura (che la Fondazione stessa ha sostenuto tramite gli storici bandi "Eventi rilevanti" (1,9 milioni a sostegno di 29 progetti) e "Progetti e attività culturali" (1,1 milioni a sostegno di 129 progetti). Lo scorso anno infatti è stato anche segnato dall’acquisto per 2,9 milioni di euro dell’ex dopolavoro della Manifattura in via Vittorio Emanuele. Uno stabile da 2200 metri quadrati, oltre a 600 esterni, che nelle intenzioni deve divenire il polo culturale con spazio espositivo fisso (Il Centro delle Arti) della Fondazione Cassa e di quella Ragghianti. I lavori, attualmente i progetti sono in Sovrintendenza per il via libera, dovrebbero iniziare nell’autunno prossimo per concludersi dopo 18 messi verso la metà del 2026. Ma cultura è anche tutela: la Fondazione sostiene infatti, oltre a numerosi progetti di restauro di beni culturali, per intero il percorso di restauro del Volto Santo che, grazie a un recente incremento, vede l’Ente garantire risorse per complessivi 600 mila euro.