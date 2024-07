San Cristoforo d’oro 2024. La cerimonia di consegna. Tutti i premi e i riconoscimenti

Nella vigilia della ricorrenza del santo patrono come da tradizione la cerimonia di premiazione dei "San Cristoforo d’oro", i riconoscimenti che ogni anno l’Amministrazione Comunale di Barga assegna a realtà e personalità che hanno raggiunto particolari traguardi o che hanno portato alto il nome di Barga. La consegna il 24 luglio presso il teatro dei Differenti. Musica e riconoscimenti si sono alternati nel pomeriggio al teatro per rendere omaggio anche al centenario pucciniano con bellissimi intermezzi a cura del pianista fornacino Massimo Salotti e la giovane soprano Greta Doveri che è stata anche una delle insignite del "San Cristoforo". La sua famiglia è originaria per parte di nonna di Mologno e lei è la più giovane Soprano dell’Accademia del teatro Alla Scala di Milano. Un San Cristoforo d’oro è stato consegnato alla ex sindaco Luciana Garbuglia per il suo impegno nella valorizzazione dell’opera di Giovanni Pascoli. Sul palco per la consegna, assieme alla sindaca Campani, il nuovo sindaco di San Mauro Moris Guidi.

Altro riconoscimento all’AS Barga 1924 che in questo anno celebra i suoi primi centro anni di presenza nel mondo del calcio locale. Di seguito alcune targhe di benemerenza: alla signora Laura Sartini della Idrotherm 2000 per aver ricevuto la sua azienda il premio di "azienda eccellente" dall’Osservatorio PMI; alla dirigente barghigiana Veronica Bocci per un importante riconoscimento ricevuto dall’International Railway Journal; alla dirigente scolastica barghigiana Patrizia Farsetti, che a settembre va in pensione; al giovane ballerino Matteo Passini di Fornaci, per la sua carriera di successo; al direttore del Giornale di Barga, per i suoi trent’anni di direzione. Altre targhe sono state poi consegnate all’agenzia Tuscan Homes – Case Toscane di Barga per i 35 anni di attività; a Gioconda Lorenzini per i venti anni di attività dell’agriturismo I Cerretelli.

A Leonardo Umberto Conti Marchetti eletto nel consiglio direttivo nazionale di Unitre; all’ASD Uno Spazio per te per l’attività svolta; a Franca Marchi, del Ristorante Il Mostrico di Renaio che proprio nel 2024 ha celebrato i suoi cento anni di vita al servizio della montagna; a Cinzia Coli per il suo lavoro nel mondo della scuola; al barghigiano Nicola Lazzarini, il Mago Zazza, per il quarto posto agli europei di Magia; alla Compagnia Teatrale Papalagi, del centro Diurno di Fornaci di Barga per il primo Premio ottenuto con il lavoro "La rapina" al festival di cortometraggi di Arezzo.