Sam Smith sbarca a Lucca. È il Summer Festival dei record

di Paolo Ceragioli

Un’altra grande esclusiva del Summer Festival 2024 dei record, andrà in scena stasera, alle 21.30, in piazza Napoleone, grazie a Sam Smith, nella sua unica data italiana. L’artista londinese è uno dei personaggi più controversi ma anche più apprezzati della sua generazione. Eccentrico, esagerato, coraggioso nelle sue prese di posizione sui temi sociali, Smith è diventato una vera e propria icona per i fan. A inizio carriera, la collaborazione con Maxwell gli ha fatto acquistare quelle sfumature “nere“ che gli sono servite a creare un pop tutto suo, originale e riconoscibile, che ha conquistato al primo ascolto il pubblico internazionale.

Lui stesso ha più volte elencato le sue influenze musicali: Lady Gaga, Adele, Beyoncè, Marvin Gaye, Whitney Houston, Mariah Carey, Amy Winehouse e Christina Aguilera. I testi parlano di amore, libertà e della capacità e della volontà di accettarsi per come si è ed è per questo che è amato incondizionatamente da tanta e tanta gente nel mondo.

Tutto è iniziato nel 2014 con il disco In the Lonely Hour, certificato due volte disco di Platino negli Stati Uniti e otto volte nel Regno Unito. E premiato con due Grammy Awards, seguiti da altri due vinti con il singolo Stay With Me, primo singolo estratto dall’album, che contiene anche un’altra grande hit, I’m not the only one.

Nel 2015 Sam pubblica il brano Writing’s On The Wall, colonna sonora del film della saga di James Bond Spectre, premiato con un Golden Globe e con l’Oscar per la migliore canzone originale. Nel 2017 esce il secondo album The Thrill of it All, con i singoli Too Good at Goodbyes, One last Song e Pray, Love Goes arriva nel 2020 ed è un’opera che affronta temi incentrati sulla donna e, due anni dopo, due singoli, Love Me More e Unholy, che raggiunge il numero 1 nelle classifiche internazionali, con oltre 180 milioni di stream su Spotify. Il quarto album, Gloria, pubblicato nel 2023, contiene ancora Unholy, ma con la partecipazione della cantante Kim Petras, esponente della comunità LGBTQ+.

Sam Smith ha oggi all’attivo 35 milioni di album e 260 milioni di singoli venduti, più 45 miliardi di streaming. I vari riconoscimenti ottenuti gli hanno fatto guadagnare una menzione nel Guinness dei primati. Le sue performance live sono spettacoli non solo di musica e parole ma anche di coreografie, cambi d’abito e interpretazioni dei personaggi delle canzoni, con uno spiccato senso di teatralità che fa letteralmente impazzire i fan.