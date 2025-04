Salvato grazie al pronto arrivo dei soccorsi

Provvidenziali la professionalità e la tempestività dei soccorritori e la presenza di una piazzola di atterraggio per elicotteri nei pressi di Casone di Profecchia, che hanno permesso di portare soccorso nel migliore dei modi ad un uomo colpito da un improvviso attacco cardiaco e permettergli così di ritornare a casa dai suoi cari, dopo alcuni giorni di degenza al nuovo ospedale apuano di Massa. Dalla moglie Eugenia riceviamo una lettera di ringraziamento per i soccorritori.

"E’ stato un brutto momento - scrive - che abbiamo passato con mio marito Cesare Piagentini, colto da un improvviso problema cardiaco, ma alla fine tutto si è risolto positivamente grazie all’intervento tempestivo e professionale dell’ambulanza e del servizio di soccorso arrivato dall’ospedale di Castelnuovo, che ha allertato Pegaso della Regione e ha così permesso di trasportare mio marito dalla zona montana dove abitiamo all’ospedale Noa di Marina di Massa. Grazie a La Nazione voglio esprimere il mio più sentito ringraziamento a tutti coloro che sono intervenuti per soccorrerlo, dal personale dell’ambulanza giunta in pochi minuti da Castelnuovo, ai medici e agli infermieri del servizio di soccorso Pegaso che ha potuto atterrare nella piazzola di atterraggio in località Casone di Profecchia".

"Tutti - conclude la donna - hanno operato con professionalità e umanità. La loro rapidità e competenza hanno fatto la differenza. Sono grata per la loro dedizione e per il loro impegno nel garantire la salute e la sicurezza dei cittadini. Un ringraziamento speciale va anche alla Regione per aver messo a disposizione un servizio di soccorso così efficiente e professionale".

Dino Magistrelli