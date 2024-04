Salvati 12 gatti dal degrado e dalla fame

Abbandonati a malincuore dalla padrona che aveva ricevuto lo sfratto, dodici gatti hanno trovato finalmente una nuova famiglia. Una storia a lieto fine (almeno per i gatti) quella seguita dai volontari della Lav di Lucca che, grazie a una segnalazione, hanno potuto dare una seconda opportunità a questi animaletti sfortunati che, da un giorno all’altro, si sono ritrovati senza un riparo e - soprattutto - senza cibo né acqua.

I gatti, insieme all’anziana padrona, vivevano da anni in un antico casolare della Tenuta di Forci acquistato di recente da un imprenditore olandese che adesso ristruttura la proprietà. Dalle stelle alle stalle: i gatti – abituati a vivere al caldo e con la pappa sempre pronta - sono stati ritrovati in condizioni pessime. Poco dopo il trasloco della signora, infatti, gli animali erano affamati, pieni di pulci e di parassiti intestinali, ridotti pelle e ossa e alcuni di loro anche feriti e malati. Tra di loro anche due gattine in dolce attesa.

La segnalazione è arrivata a gennaio, poco dopo l’apertura dello sportello comunale contro i maltrattamenti: “Lo sportello, uno dei pochi in Italia – ha spiegato Alessia Scaglione, avvocato e volontaria della Lav di Lucca – è stato inaugurato il 17 gennaio e abbiamo ricevuto fin da subito diverse segnalazioni. Siamo andati a verificare e abbiamo contattato le forze pubbliche, mettendo immediatamente al sicuro gli animali. La Lav si è presa in carico le cure dei gatti che, oltre ad essere sfamati, sono stati tutti castrati, spulciati e sverminati”.

I volontari si sono imbattuti anche nell’anziana signora che era tornata alla Tenuta nel tentativo di accudire i suoi amati gatti, rivendicandone anche il possesso. Grazie al dialogo e all’ascolto reciproco, nonché alla volontà condivisa da entrambe le parti di fare del bene agli animali, la signora ha deciso di cedere i gatti alle cure dei volontari. “Adesso i gatti hanno trovato tutti una nuova casa – prosegue la volontaria –. Già “prenotati” anche i gattini che hanno solo qualche giorno di vita”.

Ma come funziona lo sportello? Basta collegarsi al sito della Lav di Lucca e inviare una segnalazione, selezionando il tipo di maltrattamento e l’animale. In alternativa, è possibile scrivere a: [email protected] o contattare i numeri 379 178 3053 - 3460873979.

Giulia Prete