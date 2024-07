Salta la fila per Murabilia 2024. Aperta la prevendita dei biglietti

È aperta la biglietteria on line di Murabilia, la grande mostra mercato del giardinaggio di qualità, organizzata da Lucca Crea e Comune di Lucca, che si terrà sulle Mura dal 6 all’8 settembre. Parte così la prevendita on line per evitare file alla cassa, attraverso il sito web www.murabilia.com, completamente ristrutturato e appena tornato on line.

Cresce l’attesa di una delle più importanti kermesse nazionali della botanica e del verde giunta alla 23esima edizione, Murabilia che si terrà venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 settembre riunisce i migliori espositori ed esperti del mondo del giardinaggio internazionale. Organizzata da Lucca Crea (società che ogni anno realizza il Festival Lucca Comics & Games) insieme al Comune di Lucca, è ambientata nel suggestivo scenario del parco, unico al mondo, realizzato sopra le rinascimentali Mura alberate della storica città d’arte, nel cuore della Toscana.

Con 10 mostre ed esposizioni tematiche, 14 appuntamenti e laboratori dedicati ai bambini, oltre 30 incontri fra conferenze con gli esperti e novità editoriali, si aggiungono visite guidate, dimostrazioni dal vivo e workshop con i protagonisti del verde italiano e internazionale e la possibilità di visitare il magnifico Orto Botanico di Lucca, che ha superato i 200 anni d’età.

Il tema scelto quest’anno è “Up – Uno sguardo verso il cielo” così Murabilia pone al centro dell’attenzione l’importanza degli alberi e delle specie arboree su tutti i livelli possibili; mentre il fiore simbolo è la dalia, una delle piante più amate dagli italiani che non ha mai conosciuto flessioni nel gradimento, protagonista di una speciale esposizione allestita da Stefano Magi del vivaio Le Rose di Firenze.