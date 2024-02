Saisi è pronto a ricandidarsi. Nuova lista civica ‘Gallicano c’è’ ”Tutta la squadra è già pronta”

I giochi sono praticamente fatti a Gallicano, uno dei comuni della Valle del Serchio e nello specifico della Garfagnana. A dirlo, sintetizzando gli eventi in corso, è l’attuale sindaco David Saisi che ha ufficializzato in queste ore la candidatura per il suo terzo mandato da primo cittadino di Gallicano, esordendo con una notizia correlata che ha dello straordinario. "I componenti della nuova lista civica "Gallicano C’è" - annuncia infatti Saisi -, sono già tutti pronti al loro posto, carichi al punto giusto per coordinarsi, collaborare e programmare le iniziative strategiche utili a proseguire e implementare le opere di miglioramento della vita dei propri concittadini". David Saisi, sindaco di Gallicano dal maggio del 2014 e poi rieletto nel 2019, anche se preferisce non citare direttamente i nomi dei candidati in lista, conferma diverse presenze tra gli storici, insieme a un altrettanto ampio ventaglio di nuovi entrati, chiamati a rappresentare non solo la contingenza del momento, ma idealmente anche il futuro politico del paese. Tutti al lavoro con particolare dedizione ai programmi di intervento da presentare ai cittadini. Idee chiare, dinamicità, impegno nel progettare e massima apertura a nuove energie, dunque, con un motto approntato dal gruppo e condiviso da ogni singolo candidato:"Nessuno deve rimanere indietro".

"Non è stato particolarmente complesso decidere di riproporsi per un nuovo mandato, anche alla luce dei tanti progetti, che stiamo portando aventi sul territorio e hanno necessità di una loro continuità - spiega David Saisi -. Naturalmente, questa è soltanto una parte delle componenti che hanno guidato la mia scelta e quella dei miei collaboratori, che si sono messi immediatamente e senza esitazione al possibile servizio della comunità, partendo da una base improntata sul desiderio di essere presenti attivamente e con passione nella costruzione di un comune sempre più moderno e attrattivo. Ci piace l’idea di continuare a fare sentire la forte vicinanza verso i cittadini e le loro necessità, come curare il decoro e la sicurezza del territorio per assicurare una buona dose di benessere generale, sempre partendo dalla massima attenzione per l’ambiente, peculiarità che ci connota da sempre". "Non dobbiamo dimenticare che in questo secondo mandato abbiamo vissuto e superato il periodo buio della pandemia con le sue prolungate ricadute e che stiamo continuando a correre per andare avanti con rinnovata fiducia. Noi siamo pronti e preparati - conclude- per affrontare una nuova maratona lunga altri 5 anni".

Fiorella Corti