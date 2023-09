Sagra delle sagre sarà plastic free

Ci saranno anche piatti per celiaci alla Sagra delle sagre l’evento in programma domani in piazza Aldo Moro, di fronte al Municipio, nell’ambito dei festeggiamenti per il Bicentenario del Comune di Capannori, grazie alla collaborazione dell’Associazione Italiana Celiachia (AIC) Toscana. La Sagra delle sagre sarà inoltre ‘plastic free’.

Dalle ore 21 musica dal vivo con ‘Morena e L’Eco del Serchio’.