Sacchetti grigi con tag. In consegna da Ascit

Continua la distribuzione dei nuovi sacchetti grigi con tag RFID, necessari per la fase di sperimentazione della tariffazione puntuale dei rifiuti che entrerà ufficialmente in vigore dal gennaio 2026. Fino al 4 aprile, i nuovi sacchi grigi vengono consegnati, a utenti residenti e non, nella Sala delle Feste in Piazza degli Alpini a Borgo a Mozzano, il lunedì dalle 9 alle 13, martedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, venerdì dalle 9 alle 13. Per ritirare i sacchi, è necessario presentare la lettera inviata da ASCIT, associare l’utenza Tari tramite il barcode indicato in alto sulla lettera stessa e se necessario, verificare i dati dell’utenza. In questo periodo, nella Sala delle Feste, saranno svolte anche le funzioni dello Sportello Tariffa situato in Via degli Orti n. 3, chiuso nel periodo sopra indicato.

I sacchi con codice RFID potranno essere ritirati dall’intestatario dell’utenza TARI presentando un documento d’identità. Sarà possibile delegare una persona per il ritiro, purché munita di una delega firmata e di una copia del documento d’identità sia del delegante che del delegato. A partire dal 7 aprile, sarà possibile ritirare i sacchi tramite il distributore automatico, attivo tutti i giorni h24, installato in piazza dei Bersaglieri 1, vicino all’Istituto Comprensivo di Borgo a Mozzano. Qui i sacchetti possono essere ritirati esclusivamente dagli utenti residentI. Dal mese di aprile, inoltre, è possibile richiedere all’operatore ASCIT i sacchi viola, per pannolini, pannoloni, assorbenti igienici e traversine da letti, e quelli arancioni, per lettiere, salviette e traversine utilizzate per gli animali. Queste due tipologie di rifiuti, infatti, non devono essere inserite nei sacchi grigi.

Dopo la consegna dei sacchi, dal mese di maggio inizierà la fase di sperimentazione che proseguirà fino al 31 dicembre 2025. Per chiarimenti e ulteriori informazioni: Ascit, via San Cristoforo, 82, Lammari, 0583.436311, www.ascit.it

Marco Nicoli