Sabrina Salerno, show a Lucca: Capodanno tra brindisi e musica

Lucca, 1 gennaio 2024 – Grande festa a Lucca per Sabrina Salerno. Era la showgirl, grande star degli anni Ottanta e Novanta ma tutt’oggi apprezzatissima, l’ospite d’onore del party in piazza di Lucca per festeggiare l’arrivo del 2024. E i lucchesi e i turisti non hanno gradito. In tanti hanno partecipato allo show di luci e musica per salutare il nuovo anno.

"Un grande grazie a voi che siete qui – ha detto il sindaco Pardini – e un grazie alla giunta e agli uffici comunali che quotidianamente cercano di fare il meglio per questa città”. Cinquemila le persone che hanno presenziato in piazza Santa Maria.

“Ciao Lucca – ha esordito Sabrina Salerno – Siete pronti per festeggiare insieme a noi?”. Poi il conto alla rovescia, il brindisi e il grande party musicale. Venti i milioni di dischi venduti per Sabrina Salerno nella sua carriera. Con hit rimaste impresse nella memoria pop come “Boys”.

Sul palco c’era anche la musica della Auto Reverse Band ed i dj lucchesi Luca Maffei e Federico Avanzati