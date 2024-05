Sabato la lunga notte del motore a scoppio di ’Barsanti e Matteucci’

La Fondazione Barsanti & Matteucci ha programmato due eventi di rilievo per il mese di maggio. Il primo coincide con la Notte Europea dei Musei: sabato 18, il Museo del Motore a Scoppio estenderà eccezionalmente il suo orario di apertura fino alle 23, offrendo ai visitatori l’opportunità unica di esplorare le collezioni anche in serata. Il secondo appuntamento è previsto per il 23 maggio all’Auditorium della Fondazione Banca del Monte, in Piazza San Martino, 7. Per celebrare il centenario della scomparsa di Giacomo Puccini, la Fondazione presenterà un’opera dell’Ing. Elio Lutri (nella foto) dedicata alla passione del maestro per i motori e le automobili, che successivamente sarà esposta in modo permanente al Museo del Motore a Scoppio. L’evento vedrà la partecipazione anche del dott. Paolo Bolpagni, direttore della Fondazione Ragghianti, e del dott. Luca Manneschi, presidente della commissione cultura dell’Asl. Per ulteriori dettagli il numero è 0583 467870 o [email protected].