Sabato e domenica niente treni tra Pistoia e Montecatini

Proseguono gli interventi di Rfi per il raddoppio ferroviario tra Pistoia e Montecatini Terme, sulla linea Firenze–Viareggio. Per consentire l’operatività dei cantieri, sarà sospesa la circolazione dei treni tra Pistoia e Montecatini Terme, dalle 15 di sabato 28 e per tutta la giornata di domenica 29 ottobre. Quindi chi da Lucca volesse raggiungere a Firenze, e viceversa, dovra scendere in una delle due due località dove sarà attivo un servizio sostitutivo con autobus “Via Autostrada A11” che non effettuerà fermate intermedie.