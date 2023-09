“Rubedo”, show itinerante nella natura della Tenuta dello Scompiglio a Lucca

Rubedo è la performance itinerante, ideata e diretta da Cecilia Bertoni, in collaborazione con Carl G. Beukman, Claire Guerrier e Fernando Marques Penteado, in scena da domani al 24 settembre, alle 17 (con repliche, alla stessa ora, dal 29 settembre al 1 ottobre), negli spazi esterni e interni della Tenuta Dello Scompiglio di Vorno. Il lavoro, prodotto dalla Associazione Culturale Dello Scompiglio e pensato per un numero massimo di 11 partecipanti, attinge alla tematica della morte e del morire, ma racconta anche della rilevanza e dell’instabilità del vivere, in senso individuale e collettivo, nelle sue affinità coi misteri e l’immaginario del processo alchemico.

La parola “rubedo”, che evoca l’eterna trasformazione del corpo e dell’anima, trova così espressione in un percorso in cui si intrecciano l’azione performativa, la videoinstallazione e il camminare stesso nella natura della Tenuta. “Il pubblico - spiega Cecilia Bertoni - è condotto lungo un itinerario che prende le mosse dal video site-specific On the corner (già presentato nel 2019), per poi svilupparsi su un’altra traccia, seguendo un percorso nella natura che accompagna, contrasta e dialoga con quello di una vita. Diversi caseggiati si stagliano come corpi, integri, diroccati, pieni di luce o sotterranei, mentre gli elementi performativi dell’acqua e del fuoco s’intrecciano agli elementi della natura“. L’ideazione è di Cecilia Bertoni, in collaborazione con Carl G. Beukman e Claire Guerrier, Fernando Marques Penteado, regia Cecilia Bertoni, musica, suoni e rumori Carl G. Beukman. Dal vivo anche Fernando Marques Penteado, Angelica D’Agliano e Siria Tasselli asinari Deniel Balestra, Andrea Michelucci, Daniele Biagioni e con Totò & Nina. Direzione tecnica e allestimento Paolo Morelli assistente Giulia Bonito, produzione Michela Giovannelli.