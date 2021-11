Lucca, 9 novembre 2021 - "Hanno rubato Ecto-1, l'auto dei Ghostbusters". Un pezzo unico: si tratta della macchina usata dagli Acchiappafantasmi nel film culto degli Anni Ottanta. In vista del remake della pellicola l'auto veniva impiegata per la promozione del film stesso. Aveva girato l'Italia, ma dopo Lucca Comics, dice Sony Picture Italia, è stata rubata.

E' sparita e nonostante gli avvistamenti (di certo non passa inosservata) per il momento non ce n'è traccia. "Dopo aver allietato il pubblico con le sue apparizioni in diverse città italiane, l’iconica auto dei Ghostbusters è stata rubata al termine della manifestazione Lucca Comics & Games e non potrà più proseguire il suo tour promozionale per l’uscita di #GhostbustersLegacy, il 18 novembre - si legge in un post di Sony Picture Italia su Instagram - Per chi l’avesse vista, vi preghiamo di inviarci un messaggio privato ✉️ o postare nei commenti la foto dell’avvistamento".

L'auto aveva avuto un grande successo al Lucca Comics. Per chi oggi ha quarant'anni, Ghostbusters è un film dell'infanzia indimenticabile, amato poi anche dalle generazioni successive. Trovata pubblicitaria o furto reale? C'è chi pensa che di mezzo ci sia il marketing ma in realtà l'auto sembra sparita davvero.

Il film è diretto da Jason Reitman e ha nel cast Paul Rudd, Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Annie Potts, Carrie Coon, Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver e Annie Potts, è prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia.