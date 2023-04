Ruba uno zaino Arrestato ed espulso

Stava aspettando il treno quando un uomo, con mossa fulminea, le ha strappato la borsa di dosso per poi scappare. È accaduto mercoledì mattina verso le 6.30 alla stazione di Tassignano, nel capannorese. Una donna era in procinto di salire su un convoglio per recarsi al lavoro, quando un uomo le si è avvicinato furtivamente da dietro sfilandole lo zainetto, con dentro anche il portafoglio e 140 euro. Per poco non ha perso l’equilibrio, ma questo non le ha impedito di mettersi a correre per provare a raggiungerlo. Lui è scappato, ma nella fuga ha perso di tasca il cellulare, recuperato poi dalla vittima. La donna ha quindi chiamato i carabinieri. Una pattuglia che si trovava nelle vicinanze ha fatto presto a raggiungerla. I militari, dopo aver raccolto la testimonianza della donna, hanno potuto identificare il suo aggressore proprio grazie al telefono. Nella schermata, infatti, c’era una foto del 32enne, già noto alle forze dell’ordine. Cittadino di origini marocchine, senza fissa dimora, aveva già ricevuto in passato un decreto di espulsione per reati contro il patrimonio.

Rintracciato poco dopo, vicino a via del Marginone, è stato trovato ancora in possesso della refurtiva e quindi arrestato per furto con strappo. Ieri la convalida dell’arresto. Il giudice Riccardo Nerucci lo ha condannato a 2 anni e 8 mesi. Per lui anche divieto di dimora nel Comune di Capannori, nonché decreto di espulsione del prefetto. In seguito al quale il questore ne ha ordinato, subito ieri pomeriggio, l’accompagnamento al Cpr (centro di permanenza per i rimpatri) di Potenza.