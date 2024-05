Ruba la borsa a una novantenne. Lei reagisce e il ladro la butta a terra

Il furto con destrezza si trasforma in una rapina impropria. Il ladro le ruba la borsa che aveva appoggiata da una parte e lei, 90 anni, reagisce, lo insegue e cerca di riprenderla. L’uomo, che forse non si attendeva una simile reazione, a quel punto la spintona a terra, fuggendo con la borsetta della donna.

Il brutto episodio è accaduto al cimitero di Camigliano, frazione di Capannori.

Ennesimo episodio di criminalità all’interno dei vari camposanti della Piana. Un fatto grave.

La signora per fortuna non ha riportato lesioni o traumi nella caduta, solo spavento e choc, sentimenti misti alla rabbia e all’amarezza di dover subire simili affronti in luoghi particolari, dove ci si reca per andare a trovare i propri cari.

Si trovava alla tomba dove riposa il marito e per avere le mani libere, visto che doveva sistemare i fiori, ha attaccato con i lacci la borsa alla lapide. Il malvivente probabilmente la stava osservando da tempo. In quel momento, tra l’altro, sembra che in giro non ci fosse nessuno. Si è avvicinato e ha cercato di sorprendere l’anziana da dietro, sfilando la custodia di denaro e documenti e pensando ormai di averla fatta franca.

Ma la pensionata si è accorta delle brutte intenzioni di questo individuo e con notevole reattività ha reagito immediatamente. Si è attaccata al braccio del bandito per cercare di riprendersi quello che era suo.

C’è stata una breve colluttazione e il ladro ha pensato bene di liberarsi della stretta della signora spingendola a terra con violenza, poi è fuggito con la borsa, contenente i documenti e pochi spiccioli. Meno male che l’impatto al suolo non ha provocato danni o problemi di salute. La novantenne è riuscita ad alzarsi e a chiedere aiuto, avvisando i familiari i quali hanno chiamato i carabinieri.

Una pattuglia è giunta in breve tempo sul posto per un sopralluogo. Del bandito nessuna traccia sinora, ma si cercherà di ricavare informazioni utili su quanto accaduto attraverso le immagini delle telecamere della videosorveglianza, se non quelle dell’area in cui il fatto è successo, almeno le altre, ubicate sulle strade principali della zona.

Le indagini sono scattate in tutte le direzioni, si procede per rapina impropria.

Massimo Stefanini