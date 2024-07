Round Table 51 dona all’Archivio diocesano “Così restaureremo antiche pergamene“

La Round Table 51 Lucca ha recentemente compiuto un gesto significativo verso la conservazione del patrimonio storico e culturale della città donando mille euro all’Archivio Storico Diocesano di Lucca per il restauro di antiche pergamene. Questo archivio è un tesoro inestimabile, custode della documentazione della Chiesa lucchese dall’alto Medioevo fino ai nostri giorni. L’Archivio Storico Diocesano di Lucca è un’istituzione di grande rilevanza non solo per la città, ma anche a livello internazionale. Conserva infatti l’Archivio Arcivescovile, quello Capitolare e numerosi altri archivi ecclesiastici e privati, oltre alla Biblioteca Arcivescovile e alla Biblioteca Capitolare Feliniana. Le prime attestazioni della conservazione stabile dei documenti in questo archivio risalgono alla seconda metà dell’VIII secolo. Il contributo della Round Table 51 Lucca permetterà di restaurare alcune delle antiche pergamene che fanno parte di questa vasta raccolta. Il presidente dell’archivio, Don Marcello Brunini, ha espresso la sua gratitudine per questo gesto generoso e con lui anche gli archivisti Gaia Elisabetta Unfer Verre e Tommaso Maria Rossi.