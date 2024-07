Il Rotary cambia rotta: è storia. Abela prima presidente donna

Lucca, 1 luglio 2024 – L’archeologa Elisabetta Abela è la prima presidente donna del Rotary club Lucca. Una grande notizia quella che arriva da uno dei gruppi più prestigiosi della nostra città che, giovedì sera, ha celebrato lo storico “passaggio della campana” salutando l’architetto Giuseppe Lunardini.

La cerimonia, per volere della neo presidente, si è tenuta al Mercato del Carmine: «Sapevo di questa nomina già da tempo - ha commentato Abela – eppure è stata comunque una grandissima emozione. Ho deciso di celebrare questo importante passaggio proprio al Mercato del Carmine perché è un luogo storico, simbolo della nostra città. Un modo per allacciare passato, presente ma anche futuro. Questo per il Rotary sarà infatti un anno importante, festeggerà i suoi primi 90 anni. E sarà un’occasione non solo per riflettere ma anche per attivare progetti e consolidare legami con le istituzioni cittadine e gli altri club».Grande soddisfazione anche per i quattordici services realizzati dal Club che hanno spaziato dall’attenzione all’ambiente con il completamento della rialberatura del Baluardo San Salvatore, a quella verso i più fragili, con la donazione di un cane guida per ciechi e di uno scooter elettrico per turisti con difficoltà di deambulazione.

Donati anche un cane antidroga e un nuovo defibrillatore, installato nella nuova palestra della Cavallerizza.Occhio di riguardo anche per la cultura, con il restauro di pergamene longobarde custodite dalla Curia lucchese. Adesso, particolare impegno da parte del Direttivo sarà quello della sostenibilità ambientale.Durante la serata il presidente Lunardini ha consegnato l’onorificenza Paul Harris Fellow al Past President Gualtiero Pachetti e a quattro componenti il consiglio direttivo, distintisi per attività di sostegno al club.

Al termine della cerimonia, inoltre, hanno preso la parola Matteo Gemignani e Bartolomeo Pampaloni, amministratori della Società 4223, che ha ottenuto in concessione dal Comune di Lucca la struttura del Mercato del Carmine, per illustrare il progetto volto a far rivivere questo luogo simbolo della città, che, ispirandosi ad altri mercati esteri, si avvii a diventare un catalizzatore di tutte le eccellenze lucchesi e a rappresentare la rinascita del centro storico, in particolare di chi ancora lo abita.

Questa la composizione del nuovo consiglio direttivo, che accompagnerà la Presidente Abela nella guida del Club: Nolledi Giancarlo, V. Presidente, Bortolotti Paolo, Segretario, Pereda Antonio, Tesoriere, Milianti Beatrice, Prefetto; Consiglieri: Giorgi Lodovica, Bolpagni Paolo, Armani Vittorio e Cosci Daniel.