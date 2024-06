Rontani: "Serve una maggiore coesione"

"Non possiamo ignorare i tentennamenti all’interno della nostra coalizione". Paolo Rontani analizza la netta sconfitta elettorale e non cerca alibi, ma tra le cause del pesante ko non dimentica la convergenza tardiva dei partiti sul suo civismo. "Desidero anzitutto riconoscere il risultato emerso - dichiara Rontani - e al nuovo sindaco vanno i miei auguri per un proficuo lavoro. Voglio esprimere la mia gratitudine a tutti i candidati della lista Capannori Cambia che hanno partecipato con impegno, fiducia e coraggio a questa campagna elettorale. Fin dal primo giorno di questa avventura, si sono spesi senza riserve nel tentativo di portare un cambiamento nella città di Capannori, il cui appuntamento è solo rimandato. Il risultato, netto, non può essere comunque interpretato senza tenere conto e senza considerare la lunga storia di radicamento dell’amministrazione uscente. Venti anni di governo monocolore hanno un significato".

Poi i... tentennamenti: "Poteva rappresentare un clima favorevole per noi, come hanno dimostrato le Europee. Tutto ciò deve spingerci ad una maggiore coesione e ad una strategia più chiara per le prossime sfide amministrative e politiche. Restiamo fermi nel nostro impegno per Capannori, pronti a lavorare ad un futuro migliore".

M.S.