Rondelli allo Sky Stone. Serata di ‘Storie Assurde’

‘Storie assurde’ è il titolo del nuovo album di Bobo Rondelli, uscito ieri (Saifam Music) e che il cantautore livornese presenterà a Lucca, allo Sky Stone & Songs martedì 18 giugno a partire dalle 18, in uno showcase a ingresso libero, come sempre fino a esaurimento dei posti disponibili.

Si rinnova, la tradizione che vuole che Rondelli sia ospite dello Sky Stone all’uscita dei suoi dischi, per incontrare i fan e dare vita a incontri che escono sempre dall’ordinario. Quella di martedì, infatti, sarà l’occasione per conoscere più da vicino queste 13 canzoni, alcune delle quali già note a coloro che seguono da tempo l’artista. Registrate e suonate con il gruppo Musica da ripostiglio, sono una miscela ben dosata di brani d’autore, caratterizzati dai testi spesso ironici, irriverenti, a tratti politicamente scorretti, come nella tradizione di questo autore che non ama certamente gli schemi.

In questo album si assiste alla rivisitazione di alcuni, come li chiama lo stesso Rondelli, ‘ciuchi da battaglia’, accanto a brani che, pur avendo sempre avuto un loro spazio dal vivo, non lo avevano mai trovato su disco, come ‘La chiappona’ o ‘Il gigolò di Rotterdam’, ma non mancano anche dei brani inediti che completano così una tracklist veramente ricca e interessante.

Informazioni www.skystoneandsongs.it, 0583 491389, [email protected].