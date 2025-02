Rivoluzione nella raccolta rifiuti. Inizia la fase della tariffa puntuale

Novità in arrivo per la raccolta differenziata a Borgo a Mozzano: il Gruppo RetiAmbiente, su indicazione dell’amministrazione comunale, sta lavorando insieme ad Ascit per avviare nel mese di maggio, la sperimentazione della tariffazione puntuale dei rifiuti che entrerà ufficialmente in vigore dal gennaio 2026.

L’obiettivo? Contenere i costi attraverso la corretta raccolta differenziata. Attraverso la tariffazione puntuale, i cittadini pagheranno anche in base alla quantità di rifiuto non riciclabile prodotto. La fase di sperimentazione servirà proprio per prendere confidenza con la nuova modalità di conferimento, sia per i cittadini che per le utenze non domestiche; allo stesso tempo sarà utile per RetiAmbiente e per il Comune per prendere le misure necessarie e introdurre la novità con gradualità e funzionalità.

Dal 21 febbraio fino al 4 aprile, prenderà avvio la distribuzione dei nuovi sacchi grigi dotati di codice Rfid, necessari per misurare il rifiuto non riciclabile di ogni utenza. La consegna avverrà presso la Sala delle Feste in Piazza degli Alpini a Borgo a Mozzano, dove sarà predisposto un punto di ritiro (per utenti residenti e non) nei seguenti giorni e orari: lunedì dalle 9 alle 13, martedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, venerdì dalle 9 alle 13. Per ritirare i sacchi, sarà necessario presentare la lettera che ogni utente riceverà a casa nei prossimi giorni, associare l’utenza Tari tramite il barcode indicato in alto sulla lettera stessa e se necessario, verificare i dati dell’utenza.

“L’obiettivo – spiega l’assessora all’ambiente, Silvia Valentini – è quello di riciclare di più e pagare meno. Con l’introduzione della nuova tariffazione, ai cittadini non cambierà moltissimo per quanto riguarda la di modalità di conferimento, ma si sentiranno gli effetti sulla bolletta. Occorrerà prestare un’attenzione in più ai rifiuti che vengono inseriti nel sacco grigio, ma l’ambiente e il portafoglio ne beneficeranno senza dubbio”.

“Anche Borgo a Mozzano si adegua – aggiunge l’assessore ai tributi, Alessandro Profetti – si tratta di un’evoluzione naturale che guarda nella direzione di tutelare maggiormente l’ambiente. Sostanzialmente, cambia il metodo di calcolo della tariffa dei rifiuti che si baserà anche su quanto rifiuto indifferenziato viene prodotto".