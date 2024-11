Rivolta per il black out. E-Distribuzione spiega ”Tappa programmata“

In riferimento ai fatti sul disservizio elettrico di Cerreto, nel territorio comunale di Borgo a Mozzano, E-Distribuzione (la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione), fa alcune precisazioni.

“I fatti sono andati diversamente – viene spiegato in una nota dall’azienda – La squadra operativa in questione, infatti, si stava recando su un posto di attivazione di un gruppo elettrogeno e, durante il tragitto, ha fatto una tappa programmata a Cerreto per verificare il ticket aperto e l’entità del lavoro. Effettuato il controllo e il tipo di intervento da fare - che non era semplicemente la riarmatura dell’interruttore ma un’operazione più complessa - i tecnici operativi dovevano ripartire per recarsi sul luogo di attivazione del gruppo elettrogeno per poi tornare a Cerreto ed eseguire l’attività per il ripristino del servizio elettrico, ma è stato loro impedito di dare corso a quanto programmato“.

Secondo E-Distribuzione, inoltre, “è opportuno precisare che il sistema elettrico è un’infrastruttura complessa e, in caso di emergenza dovuta a danneggiamenti in seguito a fenomeni di maltempo, occorre procedere prima con la riparazione di tutte le dorsali più estese di media tensione per poi andare sulle cabine di trasformazione secondarie e sulle linee sottese di bassa tensione, motivo per cui a Cerreto l’intervento non poteva avvenire prima. E’ perciò inammissibile che due operativi, che già agiscono in un contesto di emergenza, siano costretti a fare un intervento contro la loro volontà che risponde non tanto alla discrezionalità ma alla valutazione tecnica e professionale della situazione, in linea con le competenze e il know how in un ambito specialistico e delicato come quello elettrico“.

E-Distribuzione, in conclusione, conferma “piena disponibilità al dialogo con le istituzioni e con i cittadini, ma nel rispetto delle persone e del lavoro“.