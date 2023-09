Ritrovato 92enne sparito da ore a Capannori: lieto esito della ricerca

Ieri pomeriggio una squadra della sede centrale dei vigili del fuoco più un’unità di comando locale con personale TAS ( Topografia Applicata al Soccorso ) e una squadra Cinofila VVF sono intervenuti in località Toringo, nel Comune di Capannori, per la Ricerca di una persona scomparsa di 92 Anni con problemi di salute che dalla mattinata si era allontanata dalla propria abitazione facendo perdere le tracce. Dopo ore di ricerche e un notevole dispiego di forze, fortunatamente il lieto esito di questa vicenda.

La persona è stata ritrovata in discrete condizioni di Salute da personale VVF e affidata alla Misericordia di Capannori che l’ha portata in Ospedale per accertamenti, sul posto anche i carabinieri di Capannori.