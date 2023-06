Ritorno al passato Lucca Medievale sul baluardo

Al via oggi Lucca Medievale 2023, la due giorni in programma questi sabato e domenica sul baluardo San Paolino delle mura urbane. Una manifestazione ricca di iniziative, fra spettacoli, tornei di balestra, scherma e arceria storica, esibizioni, danze, cortei storici e conferenze, pronta a invadere la città toscana con un week end all’insegna della rievocazione medievale: per scoprire il fascino di un’epoca che ha segnato la storia di Lucca.

Organizzata dall’associazione di rievocazione storica lucchese Contrade San Paolino, la manifestazione porterà in città numerose attività per adulti, bambini, famiglie e scuole.

Fulcro del festival è il Villaggio Medievale con i suoi banchetti dedicati ai tradizionali mestieri che saranno disposti sul piazzale del baluardo per tutta la durata del festival: sarà l’occasione per ammirare gli artigiani in abiti storici durante la produzione e acquistare i loro prodotti, frutto del loro ingegno e della loro creatività.

Protagonisti assoluti della due giorni anche spade, balestre, archi, scudi e armature con la riproduzione di duelli e combattimenti medievali sulle mura urbane. Lucca Medievale sarà infatti il palcoscenico dei tornei di arceria storica, balestra manesca Litab e scherma storica, insieme a esibizioni, dimostrazioni e le gare a squadre e in corniolo di balestra manesca Litab.

A rendere unica l’atmosfera di Lucca Medievale saranno i tanti spettacoli di musica, giocoleria, teatro di strada e danze storiche, a partire dalle performance dei Folet d’la Marga, artisti di Torino Pronti ad incantare il pubblico con animazioni fisse e itineranti e spettacoli a tema.

Dagli spettacoli dei Folet ai tamburi e musici delle Contrade San Paolino, che si esibiranno in costumi medievali nel corteggio storico per le vie del centro e in apertura e in chiusura del Villaggio Medievale. Non mancheranno inoltre le danze storiche rinascimentali con Lo Studiorum Lucca e lo spazio per la didattica con la conferenza curata dal professor Daniele Zucconi, dal titolo La peste del ‘300.

La manifestazione proseguirà l’11 giugno con il Memorial Mario Puccetti, torneo di balestra da banco dedicato alla memoria di uno dei fondatori delle Contrade San Paolino e maestro d’armi, Mario Puccetti. Sul baluardo San Paolino alle 11 si sfideranno le Contrade San Paolino di Lucca e la Compagnia Balestrieri di Pisa.

Al reparto Desco ai lati del piazzale sarà possibile fare una gustosa pausa nell’atmosfera di Lucca Medievale con i truck food locali, il Birrificio Lucchese e Olive e Stuzzichini.

Il programma completo di Lucca Medievale su www.consanpaolino.org.

La manifestazione è patrocinata da Comune di Lucca, Regione Toscana - con il titolo di Manifestazione Storica della Regione Toscana - Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Csen (Centro Sportivo Educativo Nazionale) e Litab (Lega Italiana Tiro Alla Balestra).