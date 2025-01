Ritorna la benedizione degli animali. Domenica per la festa di Sant’Antonio

Ritorna domenica 19 gennaio alle 15 nella chiesa di S.Pietro Somaldi, nella ricorrenza di S.Antonio Abate, la Benedizione degli animali, organizzata da Anpana (Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente) sezione di Lucca in collaborazione con l’Arcidiocesi di Lucca. Il rito, officiato dall’Arcivescovo Mons. Paolo Giulietti, giunto alla sua undicesima edizione, fu riportato nella nostra città, dopo decenni, proprio dai volontari di Anpana ed è diventato un evento sempre più sentito dalla popolazione. Anpana Lucca tende a precisare quanto, al di là delle proprie convenzioni o appartenenze religiose, la tradizione della “Benedizione degli animali” rappresenti una significativa proposta nella logica del rispetto di ogni creatura vivente e nella ricerca di un’armoniosa convivenza. I volontari organizzatori, ricordano che tutti gli animali dovranno essere custoditi in modo adeguato (gatti nei trasportini, cani al guinzaglio, uccelli in gabbia, ecc.). In ricordo della giornata a tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Per informazioni contattare i numeri 366/2780347 o 333/2837758.