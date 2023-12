Ritaglia e colora il disegno a lato. Inviacelo e lo pubblicheremo

Un breve messaggio con il quale le bambine e i bambini della Lucchesia potranno raccontarci quali regali hanno desiderato per queste festività natalizie. Continua dunque l’iniziativa targata La Nazione e che andrà avanti ancora nei prossimi giorni.

Partecipare è semplicissimo: basterà infatti ritagliare il Babbo Natale a forma di albero che trovate qui accanto, colorarlo e scrivere il vostro pensiero nell’apposito spazio bianco. Le bambine e i bambini che non sanno ancora scrivere potranno farsi aiutare dai propri familiari. Poi sarà sufficiente fotografare il vostro disegno e inviarlo per mail alla nostra redazione all’indirizzo [email protected]. Nei prossimi giorni pubblicheremo i vostri alberi-Babbi Natale sulle pagine della cronaca di Lucca de La Nazione. Sarà un modo simpatico così per augurare buone feste grazie alla letterina che quest’anno vi regala il nostro quotidiano.

La splendida e divertente immagine, quella in bianco e nero che trovate qui a lato, come lo scorso anno è stata pensata e disegnata dal nostro Alessandro Sesti.