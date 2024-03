Un’occasione per presentare i propri progetti ai ristoratori della Garfagnana Valle del Serchio, facenti parte della Riserva della Biosfera Mab Unesco dell’Appennino tosco-emiliano e stimolare la sostenibilità in cucina tra le imprese del territorio. Oggi, dalle 16 alle 17.30, la Riserva della Biosfera organizza un webinar (iscrizione su: http://tinyurl.com/mrypd59s) sulla ristorazione sostenibile rivolto agli esercizi dell’area Mab Unesco per qualificarsi anche in termini di performance ambientali.

Dino Magistrelli