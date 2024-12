Ristoranti al completo (o quasi). Fioccano le prenotazioni per il cenone

Tanta gente nel comune di Barga per festeggiare le feste natalizie, giunte da ogni dove e adesso, in vista del cenone di fine anno, tanti ristoranti già al sold out, ma, almeno fino a pochi giorni fa, c’era anche chi comunque aveva ancora posti disponibili per trascorrere la fine dell’anno e il nuovo inizio in uno dei luoghi più belli della Valle del Serchio. Ecco il quadro.

Alla Loggia del Capretz di Barga, il titolare Giampaolo Romani ha optato per una scelta diversa dal classico menù del veglione: "Un menù alla carta con la possibilità, per chi ha minori possibilità, visti anche i periodi che corriamo, di optare per una cena più economica. La nostra scelta sembra che sia piaciuta, visto che il locale è quasi al completo". Chiara Da Costa della Trattoria La Bionda di Nonna Mary di Fornaci di Barga è più che soddisfatta: "Per il cenone tutto pieno già da molto tempo. Un bel finale per un anno comunque dai riscontri più che positivi". Al Giro di Boa di Barga, spiega Stefano Orsucci, cenone di pesce per il 31 dicembre e c’è ancora al momento qualche posto disponibile. Va molto bene invece la parte ricettiva dell’attività di famiglia, il B&B Villa Gherardi dove ci sono tanti ospiti. Quasi al completo per il 31, l’hotel. La domanda soprattutto da turisti italiani. Sold-out per il cenone anche al ristorante Scacciaguai di Barga. Alla Locanda alla Posta ed anche alla Taverna dello Scoiattolo, le due location per il cenone di fine anno della Tenuta del Ciocco Living Mountain, siamo già al sold-out. Cenone sold out anche al ristorante la Terrazza di Albiano. Alla pizzeria Indie, il programma prevede cena più djset.

Per quanto riguarda le proposte ricettive, dall’albergo diffuso ai romantici chalet di montagna: "Ci sono ancora un paio di camere disponibili, mentre gli chalet sono tutti esauriti, ma da qui al 31 sicuramente riusciremo a raggiungere come lo scorso anno il completo sold-out", ci dice l’operation manager Giuseppe Mangia. Strapienone anche al ristorante Il Bugno di Fornaci. Le prenotazioni, si sono completate ormai da tempo e i numeri sono da record: "In generale un’annata da incorniciare - commenta il titolare Francesco Bertellotti - con tantissime presenze". Al prestigioso Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort & Spa, di Castelvecchio Pascoli, tante presenze nel raffinato hotel; siamo all’80% della capienza con una clientela per metà italiana e metà straniera. Prenotazioni concentrate, rispetto allo scorso anno quando il calendario favoriva più giorni, ad una sola notte. Per quanto riguarda il ristorante per il cenone di S.Silvestro sono quasi tutti completi i 120 posti disponibili e quindi bisogna affrettarsi. All’Hotel Ristorante La Pergola di Barga come ci dice il titolare Nicola Autiero, ancora qualche posto disponibile per il veglione al ristorante. Invece prenotazioni in più del 30% all’hotel dove peraltro l’albergo è sold-out dal 2 al 6 gennaio.

Cenone del 31 anche in alta quota, ai 1.300 metri slm e passa del Rifugio Giovanni Santi alla Vetricia, nella montagna barghigiana. Come ci dice la titolare Chiara Rossi, in questo caso c’è ancora qualche posto a disposizione.

Luca Galeotti