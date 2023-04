Ristampata la storica “Guida di Lucca“ di Mazzarosa (1843)

L’editrice Pacini Fazzi ripropone nella Collana “Classici della Cultura lucchese” la ristampa della “Guida di Lucca e dei luoghi più importanti del Ducato“ di Antonio Mazzarosa, datata 1843. Uno spaccato della Lucca di metà Ottocento quello che si riscopre leggendo la ristampa anastatica della “Guida di Lucca“ di Antonio Mazzarosa datata 1843 e appena riproposta in libreria da Pacini Fazzi (nell’edizione senza immagini) per riproporre – a prezzi economici - una ideale Biblioteca Lucchese per cittadini e appassionati della storia e dell’arte della nostra città. Il volume che fu edito dalla tipografia Giusti nel 1843 e scritto dal nobile lucchese Antonio Mazzarosa, ci fa “leggere“ la città dell’epoca, con i suoi monumenti, le sue mura da pochi anni abbellite dagli interventi di Elisa e Maria Luisa, ma anche le chiese e i palazzi: una guida che, dopo i due giorni indicati come tempo utile per una visita accurata alla città suggerisce anche 3 itinerari nel circondario proponendo la visita ai Bagni di Lucca, alle ville lucchesi e a Viareggio. Come ogni guida che si rispetti, corredata dalle “notizie utili al forestiere sugli alloggi, monete, pesi e misure e poste“.