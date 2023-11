Riserva del lago di Sibolla. Nuova struttura

La Riserva Naturale del Lago di Sibolla di Altopascio si arricchisce di un nuovo idrofitario, una struttura che ospita piante acquatiche rare o non più presenti nell’area protetta, aperto in questi giorni. Una novità portata avanti dall’amministrazione comunale e dall’associazione Amici del Padule di Fucecchio per la biodiversità, che ha in gestione il centro visitatori. Lo scopo di questa struttura è doppio: da una parte conservare le piante minacciate, in modo da garantirne la sopravvivenza, guardando anche a una possibile reintroduzione delle specie localmente estinte; dall’altra, mettere a disposizione della cittadinanza e delle scuole uno spazio altamente educativo dal punto di vista didattico-divulgativo. Nell’idrofitario trova spazio un’ampia selezione di piante (Hottonia palustris, Menyanthes trifoliata, Hydrocharis morsus ranae, Potamogeton polygonifolius, Utricularia vulgaris, Utricularia minor, Nuphar lutea e Nymphoides peltata), curata dai volontari dell’associazione che sarà arricchita nei prossimi mesi. Intanto appuntamento domenica 19 novembre con l’iniziativa "Voli D’autunno - Fra migrazione e svernamento", la visita guidata a tema ornitologico, alla Riserva naturale di Sobolla (ore 9). Una mattinata dove gli esperti condurranno i partecipanti alla scoperta del mondo degli uccelli e delle diverse specie ornitologiche presenti nell’area. La quota di partecipazione è di 7 euro (3,50 euro per bambini), pe 370.3695621.

Inoltre il Centro Visite della Riserva Naturale del Lago di Sibolla è aperto ogni fine settimana, il sabato dalle 14 alle 17, e la domenica e festivi dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17. Nel mese di dicembre le aperture avverranno in concomitanza con gli eventi in programma e su prenotazione.