Rischio di crolli interni. Chiusa Santa Maria Nera

Non c’è pace per la storica chiesa di Santa Maria Corteorlandini affacciata sull’omonima piazza a pochi passi da Palazzo Orsetti e conosciuta anche come Santa Maria Nera. L’edificio religioso da ieri è infatti chiuso al pubblico per rischio di qualche crollo. Nel mirino dei vigili del fuoco che ieri mattina hanno effettuato un sopralluogo, ci sarebbe la stabilità di un segmento di una volta all’interno della chiesa. Un elemento sospetto che dovrà essere valutato con più attenzione, ispezionandolo da vicino appena possibile.

La chiesa di Santa Maria Corteorlandini era stata costretta alla chiusura già nel 2020, quando vennero rilevate delle inclinazioni sospette alla base di due colonne. Fu riaperta nel novembre 2021 e da allora ne viene costantemente monitorata la stabilità attraverso dei sensori. All’esterno sono da tempo montati dei ponteggi, anche perché si sono verificati distacchi dalla facciata.

La decisione di chiudere temporaneamente l’edificio, vero e proprio gioiello del barocco lucchese, sfarzosamente affrescato e altrettanto riccamente arredato, è stata presa ieri dalla Prefettura. Questa chiesa, a differenza delle altre, appartiene infatti allo Stato e non alla Diocesi. La storia della chiesa è strettamente legata ai Chierici Regolari della Madre di Dio. La congregazione fondata nel 1574 da Giovanni Leonardi di Diecimo. Nel 1580 la Congregazione ottenne la sede in Santa Maria Corteorlandini e in pochi anni divenne il centro culturale più in vista della città. Nel 1662 fu edificata la cappella della Madonna di Loreto contenente la copia della S.Casa del famoso santuario marchigiano. Per questo, da secoli, la chiesa viene chiamata popolarmente Santa Maria Nera. Accanto fu eretto il convento, oggi in parte destinato a sede della Biblioteca Statale.