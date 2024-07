Riqualificazione a Castelvecchio. La piazzetta “Signora Gina“ rinasce

Riqualificare la Piazzetta ‘Signorina Gina’ e sistemare i giochi per i più piccoli presenti nel vicino parco. Sono questi gli interventi che la consigliera comunale Michela Pisani (Giordano Del Chiaro-Sindaco) ritiene necessari per riqualificare e rendere più vivibile la frazione di Castelvecchio di Compito anche sulla base delle segnalazioni che le sono pervenute dai residenti. La consigliera Pisani ha condiviso la necessità di realizzare questi lavori con il vice sindaco con delega ai lavori pubblici Matteo Francesconi che si è detto propenso a metterli in programma in un’ottica di miglioramento della vivibilità e di valorizzazione di tutte le frazioni del territorio.

“La piazzetta ‘Signorina Gina’, la cui pavimentazione è deteriorata in alcuni punti, e il parco giochi dove alcuni giochi non sono funzionanti sono apprezzati luoghi di ritrovo per la comunità di Castelvecchio di Compito ed è quindi importante procedere alla loro riqualificazione per renderli più decorosi e pienamente usufruibili, così come richiesto dai residenti- spiega la consigliera Michela Pisani-. Il vice sindaco Matteo Francesconi ha condiviso la necessità di questi interventi che quindi l’amministrazione comunale metterà in programma”.

Continuano gli interventi sul territorio, con particolare attenzione anche ai più piccoli. E’ in fase di conclusione la gara, che terminerà presumibilmente nel mese di agosto, per affidare i lavori di realizzazione del nuovo asilo nido di Lammari, che sarà ricostruito in via delle Ville, nello stesso spazio dell’ex asilo nido ‘Cosimo Isola’, che nel frattempo è stato demolito. L’avvio del cantiere è previsto per l’inizio del 2025. Il nuovo asilo nido, ospiterà 60 bambini suddivisi in tre classi, ed è stato finanziato con circa 2 milioni di euro ottenuti dal Comune da fondi Pnrr e con circa 400 mila euro di risorse comunali. l nuovo asilo nido di Lammari avrà una superficie coperta complessiva di oltre 800 metri quadrati e sarà a pianta quadrata. Sara caratterizzato da un cortile centrale con giardino racchiuso da una vetrata ottagonale che illuminerà lo spazio per le attività comuni, un quadrato che distribuirà tutti gli spazi.

Attorno a questo, su tre lati, saranno distribuite, una per lato, le classi. Le tre unità educative, ciascuna di 130 metri quadrati, saranno suddivise in attività libere/pranzo; attività a tavolino, speciali e zona riposo; ingresso e sezione guardaroba; servizi ai bambini; deposito attrezzature. Ci sarà poi uno spazio comune centrale di 90 metri quadrati per attività libere multisezione.