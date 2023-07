Riprese in città per film e programmi televisivi: boom di richieste

Boom per l’attività dello sportello cinema e tv, punto di riferimento all’interno dell’ufficio turismo del Comune di Lucca per il coordinamento e l’assistenza delle produzioni audiovisive impegnate nelle riprese della città. Un’attività che nel primo anno di amministrazione Pardini, su forte impulso dell’assessore al turismo Remo Santini, è stata strutturata, organizzata e rafforzata. Una pianificazione strategica che ha portato a Lucca programmi nazionali e internazionali. Il bilancio nei primi dodici mesi è infatti di oltre 30 produzioni giunte a Lucca.

Tra i nuovi format che vedranno Lucca protagonista, da segnalare Italian Dream, in onda in autunno su Amazon, Dream of Italy, del canale americano PBS, dedicato alla città e al maestro Giacomo Puccini, con Andrea Bocelli che racconta il suo amore per le opere pucciniane, e la serie tv italo-tedesca Eine Billion Dollars girata in una villa storica lucchese.

Alla ribalta, come ben noto, anche sui principali canali nazionali: dalla Rai con ‘Unomattina’ e ‘Top tutto quanto fa tendenza’ a Mediaset con ‘Melaverde’. In questa attività, in collaborazione con l’ufficio di gabinetto per gli aspetti autorizzativi legati all’immagine della città, non figurano solo tv e cinema, ma anche i media tradizionali, dai quotidiani generalisti fino ad influencer, travel blogger e press tour, che si rivolgono con grande frequenza agli uffici competenti.

E le novità non finiscono qui. "Abbiamo fortemente voluto l’istituzione di questa struttura interna all’ufficio turismo per assistere i media e le produzioni audiovisive, dalla consulenza sulle location ai numerosi e complessi passaggi per consentire le riprese - sottolinea l’assessore al turismo Remo Santini - un’attività che ha già portato risultati importanti, grazie anche alle nuove piattaforme streaming, che garantiscono una visibilità continuativa per la città. Lucca va di moda, amiamo ripetere: una tendenza che proseguirà anche nei prossimi anni grazie all’accurato lavoro di pianificazione che mira a sfruttare le immense potenzialità della città per divenire con sempre maggior frequenza attrazione per produzioni nazionali e internazionali. Possiamo infatti anticipare che ad agosto arriveranno in città anche le telecamere della BBC per un noto reality".