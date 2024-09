“Riprendiamoci la patente“. Per i guidatori di lungo corso

Torna con la sua quarta edizione “Riprendiamoci la patente”, l’iniziativa organizzata da Aci Lucca e pensata per i conducenti, soci e non soci, che guidano da almeno 50 anni. La giornata formativa si terrà venerdì 8 novembre, alle 10 all’Auditorium San Micheletto, in via San Micheletto, 3, a Lucca. Questo appuntamento si inserisce nel progetto di sicurezza stradale promosso dalla Motorizzazione Civile di Lucca, che interverrà durante l’evento, offrendo il proprio supporto. C’è tempo fino a lunedì 30 settembre per iscriversi alla giornata, pensata con un duplice obiettivo: da una parte ripassare le regole per una guida sicura, dall’altra dare un riconoscimento ai guidatori storici della provincia di Lucca. La giornata avrà un focus particolare sulle novità del Codice della Strada introdotte negli ultimi anni. L’iniziativa nasce dall’esigenza di aggiornare i patentati più esperti sulle recenti modifiche normative e sulle moderne tecnologie presenti nei veicoli, per garantire una guida più sicura e consapevole.

“Siamo felici di riproporre questa iniziativa, una giornata dedicata a un approfondimento delle regole della strada, con l’obiettivo di prevenire errori, anche i più comuni, che possono capitare a chi guida da molti anni - dice Luca Sangiorgio, direttore dell’Automobile Club di Lucca -. Negli ultimi anni le leggi in materia di circolazione sono cambiate in modo significativo, ma spesso queste novità non sono note a chi guida da molto tempo. Durante l’incontro verranno trattati temi cruciali come l’uso del cellulare, per il quale le sanzioni sono state inasprite, le tecnologie di assistenza alla guida come l’ABS e l’ESP, le nuove normative relative alle zone a traffico limitato e alle piste ciclabili, oltre a una riflessione sui limiti di velocità, resi più rigidi per ridurre il numero di incidenti”. L’evento offrirà quindi un’opportunità preziosa per i conducenti più esperti di mettersi in gioco, aggiornare le proprie conoscenze e dimostrare che la sicurezza alla guida non dipende dall’età, ma dal rispetto delle regole e dall’adozione di comportamenti responsabili. Questo approccio formativo non prevede esami o test, ma vuole stimolare la consapevolezza e la prudenza, sottolineando l’importanza della prevenzione per proteggere se stessi e gli altri sulla strada.

Le iscrizioni per partecipare all’evento sono aperte fino a lunedì 30 settembre. È possibile iscriversi compilando il modulo disponibile sul sito di Aci Lucca o alla sede Aci di Sant’Anna, in via Alfredo Catalani 59, e consegnarlo presso uno degli uffici provinciali.